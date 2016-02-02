Тенісист Стаховський програв у першому ж колі турніру в Софії

У Софії (Болгарія) завершився матч першого кола тенісного турніру Garanti Koza Sofia Open (категорія ATP World Tour 250), в якому українець Сергій Стаховський поступився Філіпу Кольшрайберу з Німеччини, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 2:6, 2:6.

Якщо в першій партії Стаховський двічі зміг виграти гейм на подачі суперника, то у другому сеті брейки в свій актив записував тільки Кольшрайбер. При цьому українець програв протягом матчу шість геймів на своїй подачі.

Стаховський ще вийде на корти в Софії в парному розряді. У першому раунді українсько-чеський дует Стаховський / Лукаш Длоуги зустрінеться з Хеном Чоном (Корея) і Метью Ебденом (Австралія).

Турнір у Софії проходить з 1 по 7 лютого.