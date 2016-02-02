Бразилія закликала вагітних утриматися від відвідування Олімпіади-2016 через лихоманку Зіка

Влада Бразилії рекомендували вагітним жінкам пропустити літні Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро з-за лихоманки Зіку. З таким закликом звернувся голова адміністрації президента країни Жак Вагнер, передає Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

«Для вагітних існує серйозний ризик», — заявив Вагнер. За його словами, вірогідність заразитися вірусом Зіку для решти мала. При цьому голова адміністрації наголосив, що мови про скасування Ігор через спалах захворювання не йде.

1 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала, що швидко поширюваний вірус лихоманки Зіку є загрозою світового масштабу, і оголосила режим надзвичайного стану. Як заявила генеральний директор організації Маргарет Чен, ситуація вимагає скоординованої міжнародної реакції. Однак при цьому немає потреби вводити обмеження на поїздки або торгівлю, додала вона.

31 січня повідомлялося, що в Колумбії виявлено понад 20,2 тисячі випадків зараження лихоманкою Зіку. Серед захворілих — 2,1 тисячі вагітних жінок. 27 січня перший заражений вірусом Зіку був виявлений в США. Днем раніше ВООЗ попередила про те, що вірус Зіку найближчим часом пошириться по всіх країнах Нового Світу, за винятком Канади і Чилі.

Вірус Зіку вперше був виявлений в 1947 році в Уганді, але до недавнього часу вважався безпечним для людини. У 2015 році він потрапив з Африки і Азії до Південної Америки, після чого дуже швидко поширився по материку. Зараження відбувається через укуси комарів. Вважався відносно нешкідливим мікроорганізм, що викликає хворобу, зв'язали з численними випадками мікроцефалії (природжене зменшення розмірів мозку і черепа, що призводить до розумової відсталості).

За прогнозами ВООЗ, вірусом Зіку можуть захворіти від трьох до чотирьох мільйонів осіб на території Північної і Південної Америки.