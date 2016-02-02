Фехтувальниця Харлан вдев’яте визнана найкращою спортсменкою місяця в Україні

Її наставника та старшого тренера жіночої збірної України з фехтування на шаблях Артема Скорохода визнано найкращим тренером січня в Україні, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

На етапі Кубка світу з фехтування на шаблях, який відбувся в столиці Греції, Ольга з подругами по збірній – Аліною Комащук, Оленою Вороніною та Оленою Кравацькою в командній першості здобули блискучу перемогу. На шляху до «золота» дівчата були сильнішими за спортсменок з Німеччини, Польщі, Франції та Росії.

В півфінальній зустрічі з француженками та фіналі з командою Росії вирішальну крапку поставила саме Харлан. Завдяки високій майстерності та справжньому бійцівському характеру лідера нашої команди українки зуміли переломити хід поєдинків, надолужити відставання і у підсумку святкували яскраві перемоги над провідними збірними світу - долю зустрічей, як і в пам'ятному «золотому» олімпійському фіналі-2008, вирішив лише один укол: 45-44 на користь українок.

Відзначимо, що Ольга є абсолютною рекордсменкою з отримання щомісячних престижних нагород Національного олімпійського комітету, що започатковані в 2005 році. Найкращою спортсменкою Ольга Харлан стає вже вдев'яте. Слідом за нею йдуть гімнаст Олег Верняєв, який вже сім разів отримував визнання найкращого спортсмена місяця в Україні та біатлоністка Олена Підгрушна – шість нагород.