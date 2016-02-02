"Манчестер Сіті" підтвердив призначення Гвардіоли головним тренером команди

Відповідний лист від футбольного клубу опублікував на своїй сторінці в Twitter місцевий футбольний журналіст Джеймі Джексон.

У листі підтверджується, що починаючи з сезону 2016-2017 головним тренером команди буде Пеп Гвардіола.

Зазначається, що його контракт розрахований на 3 роки.

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City statement on Pep G and Pellegrini pic.twitter.com/NFnOdH6nva — jamie jackson (@JamieJackson___) February 1, 2016

Як повідомляє The Guardian, Гвардіола матиме можливість витратити 150 мільйонів фунтів стерлінгів для купівлі нових гравців. Зарплата майбутнього головного тренера "Манчестер Сіті" складе 20 мільйонів євро на рік (£15,2 млн).

Видання зазначає, що Пеллегріні був пронформований головою клубу Халдооном аль-Мубараком тиждень тому. Також відзначається, що Пеллегріні знав про бажання "МанСіті" отримати Гвардіолу ще з червня 2013 року, коли він замінив на чолі головної команди Роберто Манчіні.

Раніше УНІАН повідомляв, що англійський "Манчестер Сіті" зробить Хосепа Гвардіолу найвисокооплачуванішим тренером у світі - вони будуть платити іспанському фахівцю 25 мільйонів євро в рік.

Нагадаємо, київське "Динамо" зустрінеться з англійським клубом "Манчестер Сіті" у протистоянні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 24 лютого та 15 березня.