"Манчестер Сіті" підтвердив призначення Гвардіоли головним тренером команди

03:56, 02 лютого 2016
Спорт
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З наступного сезону Пеп Гвардіола очолить команду футбольного клубу "Манчестер Сіті".

REUTERS

Відповідний лист від футбольного клубу опублікував на своїй сторінці в Twitter місцевий футбольний журналіст Джеймі Джексон.

У листі підтверджується, що починаючи з сезону 2016-2017 головним тренером команди буде Пеп Гвардіола.

Зазначається, що його контракт розрахований на 3 роки.

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Як повідомляє The Guardian, Гвардіола матиме можливість витратити 150 мільйонів фунтів стерлінгів для купівлі нових гравців. Зарплата майбутнього головного тренера "Манчестер Сіті" складе 20 мільйонів євро на рік (£15,2 млн).

Видання зазначає, що Пеллегріні був пронформований головою клубу Халдооном аль-Мубараком тиждень тому. Також відзначається, що Пеллегріні знав про бажання "МанСіті" отримати Гвардіолу ще з червня 2013 року, коли він замінив на чолі головної команди Роберто Манчіні.

Раніше УНІАН повідомляв, що англійський "Манчестер Сіті" зробить Хосепа Гвардіолу найвисокооплачуванішим тренером у світі - вони будуть платити іспанському фахівцю 25 мільйонів євро в рік.

Нагадаємо, київське "Динамо" зустрінеться з англійським клубом "Манчестер Сіті" у протистоянні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 24 лютого та 15 березня.

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