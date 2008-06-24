Експерт УЄФА назвав причину успіху збірної Росії

Футбольний аналітик УЄФА Енді Роксберг, який у минулому тренував збірну Шотландії, вважає, що однією з причин успішного виступу російської команди на Євро-2008 є терміни проведення чемпіонату Росії. За словами Роксберга, російські футболісти виглядають менш утомленими, ніж гравці інших команд, повідомляє Лента.руз посиланням на АР.

Експерт УЄФА нагадав, що футболісти більшості команд - учасниць чемпіонату Європи приїхали на турнір після важкого клубного сезону, що проходить за системою "осінь - весна". Що стосується російських футболістів, то вони провели всього 11 турів в чемпіонаті Росії, і це, на думку Роксберга, дає їм помітну перевагу.

Аналітик заявив, що підтвердженням його слів можна вважати додатковий час матчу 1/4 фіналу Євро-2008 Голландія - Росія, коли росіяни виглядали значне "свіжішими" і забили у ворота суперника два голи. Роксберг наголосив, що збірна Росії грає краще від матчу до матчу, а також відзначив майстерність гравців і роботу головного тренера Гууса Хіддінка.

У півфіналі Євро-2008 росіяни зіграють з командою Іспанії. Цей матч відбудеться 26 червня. Другий фіналіст турніру визначиться 25 червня за підсумками зустрічі Німеччина - Туреччина. Обидві гра почнуться о 21:45 за київським часом.