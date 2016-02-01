Український легіонер Прийма перейшов з "Торіно" в інший італійський клуб "Фрозіноне"
15:13, 01 лютого 2016Спорт
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В останній день трансферного вікна екс-грок донецького "Металурга" перейшов в іншу команду Серії А.
Прийма змінив команду в останній день європейського трансферного вікна / dynamo.kiev.ua
Український захисник клубу італійської Серії А «Торіно» Василь Прийма другу частину сезону 2015/16 на правах оренди проведе в складі новачка італійської Серії А «Фрозіноне», повідомляє Sport.ua з посиланням на італійського футбольного оглядача Джанлуку Ді Марція.
Прийма перейшов в «Торіно» у жовтні 2015-го року як вільний агент після того, як припинив існування донецький «Металург». За кілька місяців встиг провести за «биків» всього 1 матч у Кубку Італії, де вийшов на заміну в кінцівці гри.
«Фрозіноне» після 22-х турів чемпіонату Італії займає 19-е місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 16 очок і перебуваючи на відстані 7-ми очок від рятівного 17-го рядка.
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