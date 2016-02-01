Український легіонер Прийма перейшов з "Торіно" в інший італійський клуб "Фрозіноне"

Український захисник клубу італійської Серії А «Торіно» Василь Прийма другу частину сезону 2015/16 на правах оренди проведе в складі новачка італійської Серії А «Фрозіноне», повідомляє Sport.ua з посиланням на італійського футбольного оглядача Джанлуку Ді Марція.

Прийма перейшов в «Торіно» у жовтні 2015-го року як вільний агент після того, як припинив існування донецький «Металург». За кілька місяців встиг провести за «биків» всього 1 матч у Кубку Італії, де вийшов на заміну в кінцівці гри.

«Фрозіноне» після 22-х турів чемпіонату Італії займає 19-е місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 16 очок і перебуваючи на відстані 7-ми очок від рятівного 17-го рядка.