Міжнародна гонка у Рівному не відбулася: згоріли мотоцикли

Надзвичайна пригода перешкодила проведенню 22 червня на Рівненському мототреку календарної зустрічі зі спідвею у рамках Другої Польської ліги між командами «Спідвей-Рівне» та «Старт» (Гнєзно, Республіка Польща).

Як передає кореспондент УНІАН, міжнародну зустріч було відмінено через те, що одинадцять мотоциклів польських гонщиків перетворилися на купу розплавленого металу внаслідок пожежі в автобусі під час перевезення їх з Львівщини до Рівного. Водії автобуса не постраждали, а гонщики польської команди прибули до Рівного ще напередодні змагань.

Пожежа трапилася за чотири години до початку гонки.

Водночас, керівництво рівненського клубу вирішило не позбавляти глядачів можливості подивитися на змагання, запропонувавши їм альтернативу - товариський тест-матч під умовною назвою "збірна клубів України" проти легіонерів команди “Спідвей-Рівне". Таким чином, тренери рівненської отримали можливість побачити у ділі потенційних новачків команди поляка Рафала ШОМБЕРСЬКОГО, росіянина Кирила ЦУКАНОВА, а також рівнян Олександра БОРОДАЯ та Володимира ОМЕЛЯНА. Команда легіонерів здобула перемогу - 53:36.

Подальшу долю поєдинку «Спідвей-Рівне» та «Старт» (Гнєзно) вирішить Польський мотосоюз.