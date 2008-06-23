Управління держохорони знову кличе Шуфрича на бої без правил
23:10, 23 червня 2008Спорт
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Кубок відбудеться 25 червня
У середу, 25 червня, в приміщенні спорткомплексу за адресою вул. Каменєва, 8 відбудуться змагання на першість відкритого кубку Управління державної охорони України з бойових мистецтв (бої без правил).
Як повідомили УНІАН в Управлінні державної охорони України, змагання розпочнуться о 9.00.
Акредитація журналістів проводиться за тел. 281-25-11.
На змагання офіційно запрошено народного депутата від Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА.
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