Управління держохорони знову кличе Шуфрича на бої без правил

Кубок відбудеться 25 червня

У середу, 25 червня, в приміщенні спорткомплексу за адресою вул. Каменєва, 8 відбудуться змагання на першість відкритого кубку Управління державної охорони України з бойових мистецтв (бої без правил). Як повідомили УНІАН в Управлінні державної охорони України, змагання розпочнуться о 9.00. Акредитація журналістів проводиться за тел. 281-25-11. На змагання офіційно запрошено народного депутата від Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА. Див. також Як Шуфрич став “почесним професором” у бою без правил (фоторепортаж)

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