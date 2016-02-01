"Шахтар" проведе чотири матчі на другому зимовому зборі в Іспанії

1 лютого розпочинається другий етап зимових зборів «гірників», в рамках якого команда вирушить до Іспанії, де проведе чотири товариських поєдинки, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Вашій увазі розклад матчів «гірників»:

2 лютого, 20:00 (час - київський). «Шахтар» – «Пяст» (Глівіце, Польща)

5 лютого, 20:00. «Динамо» (Загреб, Хорватія) – «Шахтар»

8 лютого, 19:00. «Шахтар» – «Локомотив» (Тбілісі, Грузія)

11 лютого, 14:00. «Раннерс» (Данія) – «Шахтар»

Всі ігри пройдуть в Сан-Педро-дель-Пінатар на «Пінатар Арені». У розкладі матчів можливі зміни.

Як повідомляв УНІАН, перший збір в 2016-му році "Шахтар" провів у США, де, зокрема, провів матчі з двома бразильськими клубами в рамках турніру Florida Cup. Донеччани зіграли внічию з "Флуміненсе" (1:1) і програли "Корінтіанс" (2:3).