Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виграла у фіналі Кубка світу у Росії

В Афінах (Греція) завершився фінальний матч Кубка світу з фехтування у командних змаганнях жінок-шаблісток, де збірна України перемогла команду Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Фінальний матч завершився з рахунком 45:44.

Матч двох команд-лідерів світового фехтування на шаблях проходив у рівній, наполегливої і драматичній боротьбі, а вирішальне очко українській команді принесла лідер Ольга Харлан, зуміла завдати переможний укол Софії Великій.

Українська команда виступала у складі Ольга Харлан, Олена Комащук, Аліна Кравацька та Олена Вороніна.