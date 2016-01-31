Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виграла у фіналі Кубка світу у Росії
20:31, 31 січня 2016Спорт
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Українки перемогли з мінімальним рахунком 45:44.
noc-ukr.org
В Афінах (Греція) завершився фінальний матч Кубка світу з фехтування у командних змаганнях жінок-шаблісток, де збірна України перемогла команду Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Фінальний матч завершився з рахунком 45:44.
Матч двох команд-лідерів світового фехтування на шаблях проходив у рівній, наполегливої і драматичній боротьбі, а вирішальне очко українській команді принесла лідер Ольга Харлан, зуміла завдати переможний укол Софії Великій.
Українська команда виступала у складі Ольга Харлан, Олена Комащук, Аліна Кравацька та Олена Вороніна.
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