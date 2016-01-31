Коноплянка і Кравець забили голи в матчах чемпіонатів Іспанії та Німеччини

Український легіонер іспанської "Севільї" Євген Коноплянка забив останній гол у матчі чемпіонату Іспанії з "Леванте", повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

"Севілья" виграла з рахунком 3:1, а вийшовший на заміну на 64-й хвилині українець відзначився за 12 хвилин, на 76-й, зміцнивши перевагу своєї команди до двох голів.

У свою чергу, "Штутгарт" продовжив свою безпрограшну серію в Бундеслізі до п'яти матчів, вигравши третій матч поспіль. У матчі з "Гамбургом" при рахунку 1:1 Артем Кравець, який вийшов на заміну на 78-й хвилині, за 10 хвилин, на 88-й забив переможний гол - 2:1.

Як повідомляв УНІАН, Коноплянка перейшов в "Севілью" влітку 2015 року, напередодні сезону 2015/16, а Кравець був орендований "Штуттгартом" у київського "Динамо" на півроку у січні 2016 року.