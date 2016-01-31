Тенісист Джокович виграв третій турнір серії "Великого шолома" поспіль

У Мельбурні завершився фінал Australian Open, в якому сербський тенісист Новак Джокович обіграв Енді Маррея з Великобританії, повідомляється на офіційному сайті змагань.

Лідер світового рейтингу не дозволив супернику виграти жодного сету— 6:1, 7:5, 7:6. Поєдинок тривав 2 години 52 хвилини.

Напередодні переможницею першого турніру року серії "Великого шолома" - Australian Open - у жіночому турнірі стала німкеня Анжеліка Кербер, яка обіграла у фіналі лідера світового рейтингу американку Серену Вільямс.

Джокович втретє поспіль виграв турнір "Великого шолома" і в шостий раз в кар'єрі переміг на Australian Open. У 2015-му році сербський спортсмен виграв три з чотирьох турнірів серії - в Австралії, Великобританії (Вімблдон) і США (Нью-Йорк). Останній турнір "Великого шолома", у якому він не перемагав, залишається Відкритий чемпіонат Франції-2015. Цей турнір він ніколи не вигравав, хоча тричі (2012,2014-15) доходив до фіналу.

В цьому році турнір у Мельбурні проходив з 18 по 31 січня.