Шевченко і Ребров потрапили до списку найкращих атакуючих дуетів світу



Про це повідомляє "Новое время".

У складі "Динамо" Шевченко і Ребров разом грали в 1994-1999 роках. На двох форварди за київський клуб забили 287 голів.

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У 1999 році Шевченко перейшов в італійський "Мілан", а Ребров в 2000 став гравцем англійського "Тоттенхема".

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Також до списку потрапили інші легендарні дуети світового футболу: Іан Раш і Кенні Далгліш ("Ліверпуль"), Ромаріо і Христо Стоїчков ("Барселона"), Алессандро Дель П'єро і Давид Трезеге (Ювентус), Еміліо Бутрагеньо і Уго Санчес ("Реал"), Альфредо ді Стефано і Ференц Пушкаш ("Реал"), Енді Коул і Дуайт Йорк ("Манчестер Юнайтед)", Алан Ширер і Кріс Саттон (Блекберн),Рауль і Фернандо Морієнтес (Реал), Луїс Суарес і Даніель Старрідж ("Ліверпуль"), Руд Гулліт і Марко ван Бастен ("Мілан"), Тьєррі Анрі і Денніс Бергкамп ("Арсенал"), Алан Ширер і Тедді Шерінгем (збірна Англії), Ромаріо і Бебето (збірна Бразилії), Гарі Лінекер і Пітер Бірдслі (збірна Англії), Іван Саморано і Марсело Салас (Чилі).

Як повідомляв УНІАН, на початку 2016 року Сергій Ребров потрапив у двадцятку кращих тренерів світу.