Завод Mercedes зупиниться, поки співробітники подивляться футбол

Німецький автомобільний гігант Mercedes-Benz вирішив припинити виробництво на час півфінального матчу чемпіонату Європи з футболу в середу, в якому зустрінуться збірні Туреччини і Німеччини.

Таке рішення ухвалене для того, щоб всі співробітники компанії опинилися в рівних умовах і змогли подивитися цей матч.

Важливу роль в цьому зіграв той факт, що на підприємствах Mercedes в Німеччині зайнято багато турків.

На відміну від Німеччини, турецька збірна має серйозний дефіцит футболістів, і в півфіналі матиме в своєму розпорядженні всього 14 гравців. П`ятеро турків не зможуть вийти на поле через одержані травми, а четверо були дискваліфіковані, пишуть турецькі газети, відзначаючи, що за правилами УЕФА, дозаявка гравців можлива лише до початку турніру.

Комсомольская правда в Украине