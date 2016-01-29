У матчі пам'яті Белькевича ветерани київського і мінського "Динамо" зіграли внічию

У Мінську відбувся матч пам'яті гравця київського і мінського "Динамо" Валентина Белькевича, в якому ветерани команд зіграли два тайми по 35 хвилин.

Поєдинок завершився нічиєю 3:3.

Хет-триком у складі білоруської команди відзначився Володимир Маковський, (12, 16 та 29 хвилини), а в складі киян відзначилися Олександр Алієв (13), Артем Мілевський (40) і Віталій Косовський (53).

Белькевич народився в Мінську і починав свою професійну футбольну кар'єру в місцевому "Динамо" (1991-1996). З 1996 по 2007 роки він виступав за київське "Динамо". У складі українського клубу ставав 7-кратним чемпіоном України (1997-2001, 2003, 2004), 6-кратним володарем Кубка України (1998-2000, 2003, 2005, 2006), був учасником півфіналу Ліги Чемпіонів сезону 1998/99.

У 2012-2014 роках тренував молодіжні та юнацькі команди ФК "Динамо" (Київ).

Белькевич помер в ніч на 1 серпня 2014 року на 42-му році життя у себе вдома в Києві. У нього відірвався тромб.

27 січня футболістові виповнилося б 43 роки.