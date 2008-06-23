Аршавін увійшов до десятки кращих гравців Євро-2008

Форвард збірної Росії Андрій Аршавін після матчів 1/4 фіналу чемпіонату Європи увійшов до десятки кращих гравців турніру згідно з рейтингом Castrol. Як повідомляє Лента.ру , Аршавін займає дев`яту позицію серед всіх футболістів з 2154 очками. Лідирує в рейтингу нападаючий збірної Іспанії Давид Вілья - у нього 3534 очки.

У трійку кращих, окрім Вільї, входять воротарі збірних Голландії і Швеції - відповідно Едвін ван дер Сар (3086 очок) і Андреас Ісакссон (2451 очко). Четвертую і п`яту позиції ділять голландський форвард Руд ван Ністелрой і півзахисник збірної Швейцарії Транкільйо Барнетта (по 2393 очки). На шостому місці голкіпер команди Румунії Богдан Лобонц (2340 очок). Далі в списку кращих значаться захисник збірної Португалії Пепе (2312 очок), німецький форвард Лукаш Подольські (2210 очок), Аршавін і нападаючий команди Хорватії Івіца Оліч (2125 очок).

У двадцятку кращих, крім Аршавіна, входить ще один російський футболіст - нападаючий Роман Павлюченко. Він займає сімнадцяту позицію з 1750 очками.

Рейтинг Castrol враховує різні статистичні показники футболістів в матчах турніру. Символічна збірна Євро-2008, за версією Castrol, виглядає таким чином: ван дер Сар - Улоф Мелльберг (Швеція), Пепе, Петтер Ханссон (Швеція), Джорджо К`єлліні (Італія) - Міхаель Баллак (Німеччина), Хакан Якін (Швейцарія), Веслі Снейдер (Голландія), Барнетта - Вілья, ван Ністелрой.