Апеляція Платіні на рішення про дискваліфікацію буде розглянута 15 лютого

Апеляційний комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА) 15 лютого розгляне скаргу голови Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні на рішення про його відсторонення від футбольної діяльності на вісім років, повідомляє ТАСС з посиланням на французьке видання l'équipe.

Комітет з етики ФІФА 9 січня повідомив, що президентові ФІФА Йозефу Блаттеру та Платіні були спрямовані мотивувальні частини рішення про відсторонення чиновників від футболу на вісім років. Саме рішення було оприлюднене 21 грудня минулого року.

Підставою для відсторонення чиновників став банківський переказ Блаттером 2 млн швейцарських франків з коштів ФІФА на рахунки Платіні в 2011 році. Комітет з етики ФІФА оголосив, що дане Блаттером запевнення про наявність усної угоди щодо платежу Платіні було непереконливим. Звинувачення в корупції з Блаттера і Платіні були зняті, але вони визнані винними в інших порушеннях кодексу поведінки ФІФА, в тому числі щодо прийняття подарунків, конфлікту інтересів, лояльності та ін.

Блаттер і Платіні були оштрафовані на 50 та 80 тисяч швейцарських франків відповідно.