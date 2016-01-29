На чемпіонаті світу з санного спорту Україну представлять 7 спортсменів

29 січня в Німеччині розпочнеться боротьба за нагороди 46-ї світової першості з санного спорту, де Україну представлять 7 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Найкращі представники санного спорту розіграють нагороди в спринті, одномісних та двомісних санях, в командній естафеті.

Склад збірної України виглядає таким чином.

Чоловіки: Антон Дукач, Андрій Мандзій (обидва - одномісні сані), Роман Захарків, Олександр Оболончик (двомісні сані).

Жінки: Анастасія Полуситок, Олена Стецків, Олена Шхумова.

Чемпіонат світу у Кенігсзеє триватиме з 29 по 31 січня.