На чемпіонаті світу з санного спорту Україну представлять 7 спортсменів
12:50, 29 січня 2016Спорт
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У складі команди четверо чоловіків та троє жінок
noc-ukr.org
29 січня в Німеччині розпочнеться боротьба за нагороди 46-ї світової першості з санного спорту, де Україну представлять 7 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Найкращі представники санного спорту розіграють нагороди в спринті, одномісних та двомісних санях, в командній естафеті.
Склад збірної України виглядає таким чином.
Чоловіки: Антон Дукач, Андрій Мандзій (обидва - одномісні сані), Роман Захарків, Олександр Оболончик (двомісні сані).
Жінки: Анастасія Полуситок, Олена Стецків, Олена Шхумова.
Чемпіонат світу у Кенігсзеє триватиме з 29 по 31 січня.
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