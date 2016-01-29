Український фігурист завоював срібло чемпіонату Європи у складі збірної Ізраїлю

У Братиславі (Словаччина) завершилися змагання у чоловічому одиночному катанні в рамках чемпіонату Європи, де 2-е місце і срібну медаль завоював екс-український фігурист, який представляє збірну Ізраїлю киянин Олексій Биченко, повідомляє офіційний сайт змагань.

За свій виступ Биченко отримав 242,56 бали.

27-річний фігурист, який народився в Києві, до 2010 року виступав під українським прапором. Двічі (у 2007 і 2008 роках) ставав віце-чемпіоном України, в 2010-му бронзовим призером. Після цього перейшов до складу збірної Ізраїлю. На Олімпіаді в Сочі-2014 зайняв 21-е місце.

Медаль у Братиславі став першим вагомим успіхом фігуриста.

Перемогу в четвертий раз поспіль на континентальних першостях здобув іспанець Хав'єр Фернандес - 302,77 бали. Бронза на рахунку росіянина Максима Ковтуна - 242.21 бали.

Представляючий Україну Іван Павлов набрав 189.65 бала і посів підсумкове 15-е місце.

Чемпіонат Європи з фігурного кататнию проходить у Братиславі з 26 по 31 січня. В п'ятницю будуть розіграні медалі в жіночому одиночному катанні, в суботу - в парному катанні та серед танцювальних дуетів.