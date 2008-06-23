«Гольфстрім. Київський Гольф Клуб» запрошує в прес-тур
25 червня 2008 року відбудеться прес-тур, що його команда проекту «Гольфстрім. Київський Гольф Клуб» організовує для знайомства з майбутніми модулями комплексу «Kiev Golf and Country Club» (село Гавронщина, Макарівський район, Київська область.
У програму Прес-туру включено такі заходи:
- перегляд презентаційних матеріалів про проект «Гольфстрім. Київський Гольф Клуб»;
- екскурсійна програма Парковим полем;
- захоплива гра на Тренувальному полі для гольфа;
- музична програма;
- кулінарний салон від Юргена Смагліка.
Додаткову інформацію про проект Ви можете отримати, відвідавши наш
сайт: http://www.kievgolfclub.com
Просимо попередньо підтвердити свою участь, відправивши заявку по
e-mail: info@kievgolfclub.com або зателефонувавши за номерами:
+38 044 545 71 77, +38 067 404 62 63, +38 067 402 55 59.
Збір учасників Прес-туру: 17.00 біля «Українського Дому» (вул.
Хрещатик, 2). Таймінг проведення - 17.00-21.00.
Будемо раді бачити Вас серед учасників нашого Прес-туру.
З повагою,
Проект «Гольфстрім. Київський Гольф Клуб».