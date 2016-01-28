23 українські спортсмени відправляться на II зимові Юнацькі Олімпійські ігри

23 українські атлети зуміли вибороти право брати участь у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2016 року, повідомляє прес-служба НОК України.

Українці змагатимуться у 9 видах спорту таких як: біатлон, лижне двоборство, фігурне катання, санний спорт, стрибки на лижах з трампліну, лижні гонки, гірськолижний спорт, скелетон, сноубординг.

Понад 1100 атлетів з 71 країни світу віком від 15 до 18 років не лише розіграють 70 комплектів нагород у 15 традиційних зимових дисциплінах, а й зможуть взяти активну участь у насиченій навчальній та культурно-освітній програмі.

Окрім традиційних країн, які завжди долучаються до Ігор, у Ліллехаммер будуть представлені і такі екзотичні для зимових видів спорту як: Південна Африка, Східний Тимор, Непал, Кенія, Лівія, Кіпр і Ямайка.

II зимові Юнацькі Олімпійські ігри, які прийматиме норвезький Ліллехаммер, відбудуться з 12 по 21 лютого.