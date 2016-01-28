23 українські спортсмени відправляться на II зимові Юнацькі Олімпійські ігри
Майже два тижні залишилось до старту II зимових Юнацьких Олімпійських ігор, які прийматиме норвезький Ліллехаммер.
23 українські атлети зуміли вибороти право брати участь у II зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2016 року, повідомляє прес-служба НОК України.
Українці змагатимуться у 9 видах спорту таких як: біатлон, лижне двоборство, фігурне катання, санний спорт, стрибки на лижах з трампліну, лижні гонки, гірськолижний спорт, скелетон, сноубординг.
Понад 1100 атлетів з 71 країни світу віком від 15 до 18 років не лише розіграють 70 комплектів нагород у 15 традиційних зимових дисциплінах, а й зможуть взяти активну участь у насиченій навчальній та культурно-освітній програмі.
Окрім традиційних країн, які завжди долучаються до Ігор, у Ліллехаммер будуть представлені і такі екзотичні для зимових видів спорту як: Південна Африка, Східний Тимор, Непал, Кенія, Лівія, Кіпр і Ямайка.
II зимові Юнацькі Олімпійські ігри, які прийматиме норвезький Ліллехаммер, відбудуться з 12 по 21 лютого.