Лідер збірної України з тенісу Світоліна пропустить матчі Кубка Федерації

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"На жаль, я не зможу виступити у складі команди в Ізраїлі. Мені потрібно відновитися від травми, для цього необхідний деякий час. Я сподіваюся, лікування і відновлення не займе занадто багато часу. Хочу побажати нашій команді удачі та перемог!", - написала Світоліна.

Травму спортсменка отримала під час виступів на першому турнірі року з серії "Великого шолома" - Відкритому чемпіонаті Австралії.

На даний момент капітан команди Михайло Філіма заявив таких спортсменок - Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Ольга Савчук.

В пулі А Групи 1 Євро-Африканської зони Кубка Федерації українських тенісисток чекають матчеві протистояння з командами Швеції та Португалії. Згідно з регламентом змагань, переможець пулу А зустрінеться з переможцем квартету С (відповідно, в іншому матчі зійдуться переможці B і D). Команда, яка виграє цю матчеву зустріч отримає одну з двох путівок у плей-офф Другої світової групи.

Змагання Групи 1 Євро-Африканської зони Кубка Федерації відбудуться 3-6 лютого в Ейлаті (Ізраїль).