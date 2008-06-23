Відбувся перший турнір з футболу, присвячений Євро-2012

У Тернополі відбувся перший міжнародний турнір з футболу, присвячений Євро-2012.

Як повідомив УНІАН начальник міського управління сім’ї, молоді та спорту Юрій ЮРИК, участь у турнірі взяли 6 команд з України, Польщі, Білорусі та Молдови. Усі футболісти -1993 року народження.

“Найкраще виступили тернопільські команди. Хоча юнацька команда “Динамо” (Мінськ) є чемпіоном своєї країни, половина складу грає за юнацьку збірну, тернополяни без проблем їх обіграли”, - зауважив Ю.ЮРИК. У фіналі, за його словами, тернопільський футбольний клуб “Соколята”, який виграв чемпіонат України “Ді-джус-гол”, поступився команді обласної спортивної дитячо-юнацької школи.

Фінал відбувся у неділю на центральному стадіоні. Чотириденний турнір організували міськрада Тернополя, міська адміністрація Хожува (польського міста-побратима Тернополя) та обласна федерація футболу.

“Після проведення цього турніру ми спільно з адміністрацією Хожува подамо заявки в федерації футболу України та Польщі, а також у міністерства молоді та спорту заявки щодо включення турніру в програму підготовки до Євро-2012. Наступного року ми плануємо, що участь у ньому вже візьме 12 команд, а у 2010- 16. Причому з наступного року турнір будемо проводити як у Тернополі, так і у Хожуві”, - поділився планами Ю.ЮРИК.

Він зауважив, що у Хожуві - один з найкращих стадіонів в Польщі, він є резервним стадіоном Краківського. “У 2012 році під час проведення Євро-2012 ми розраховуємо провести водночас в Україні та Польщі юнацький турнір з футболу, у якому візьмуть участь юнацькі збірні команди тих країн, які братимуть участь у Євро-2012”, - повідомив Ю.ЮРИК.

Він зауважив, що у Тернополі уже почалися роботи з реставрації стадіону.