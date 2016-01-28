У Закарпатті пройде міжнародна велогонка Pylypets Gravity race

З 18 по 21 серпня в Закарпатті (гірськолижний комплекс Пилипець) відбудеться міжнародна велогонка по швидкісному спуску Pylypets Gravity race, яка представлена в календарі Міжнародного союзу велосипедистів (UCI), повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

UCI призначив на посаду головного комісара гонки міжнародного суддю з Греції РІгаса Чараламбоса.

«минулого року дата велогонки в Пилипці була приурочена спеціально до Дня Незалежності України. Це було знаковим жестом, адже нам вдалося не тільки зберегти гонку в календарі UCI як українську, але і створити для екстремальних велогонщиків ще одне міжнародне змагання. Ми раді, що велогонка по швидкісному спуску знову пройде в Пилипці. Федерація велосипедного спорту України традиційно допоможе організаторам у підготовці та суддівстві. Екстремальні види спорту є одними з пріоритетних для ФВСУ», — зазначив президент ФВСУ Олександр Башенко.

Міжнародний комісар Іво Ріловіч, який обслуговував велогонку у Пилипці минулого року, високо оцінив її підготовку. За словами комісара, перший огляд показав деякі недоліки в безпеці, але організатори дуже оперативно відреагували і питання були оперативно закриті.

У 2011 році на карпатському курорті Пилипець був запущений велопарк з різними рівнями складності. Три траси в Пилипці вважаються професійними, щорічно тут проходять чемпіонати України по даунхілу. Байк-парк Пилипець в Карпатах — це канатка і кілька трас з трамплінами, перешкодами у вигляді каменів і дерев'яними містками через яри для екстремального спуску на велосипеді.

Нагадаємо, в 2015 році гонка проходила 22-24 серпня під назвою Horizon Cup DHI 2015 також в с. Пилипець. Раніше ця гонка традиційно проходила в Криму, але восени 2014 року російська сторона заявила в календар UCI місцем її проведення р. Ялта, (Російська Федерація). Прийнявши протест від ФВСУ, Міжнародний союз велосипедистів виключила з календаря на 2016 році гонку по даунхілу в Ялті.