Зіграно останній тур в першості України з футболу (перша ліга)

Зіграно останній, 38-й тур в першій лізі чемпіонату України з футболу.

На мажорній ноті закінчив чемпіонат переможець першої ліги - Іллічівець. Команда з Маріуполя з рахунком 2:0 відправила до другої ліги іванофранківське Прикарпаття і набрала 85 очок (26 перемог, 7 нічиїх, 5 програшів, голи: 65-26).

Другим новобранцем вищої ліги став ФК Львів, якому для цього вистачило нічиєї з Феніксом-Іллічівцем. Його турнірний рядок виглядає так: 74 очки (відповідно: 23, 5, 10, 58-29)

Перемога 3:0 над Дністром не допомогла поповнити вищу лігу третьою київською командою. Оболонь залишається кращою з тих, що залишилися. 72 очки (22, 6, 10, 67-42).

За матеріалами football.ua