Євро-2008: зіграно останній чвертьфінал

Закінчився останній чвертьфінальний матч Євро-2008 Іспанія - Італія.

Іспанія - Італія: основний час 0:0, пенальті 4:2.

Основний і додатковий час пройшли за деякої переваги іспанців, але закінчилися без голів.

Пенальті.

Вілья. Вправо від воротаря. 1:0

Гроссо. Туди ж. Касільяс стрибав, але не дістав. 1:1

Касорола. Туди ж. Буффон знову в іншому кутку. 2:1

де Россі. Туди ж. Касільяс відбиває. 2:1

Сенна. Сильно в дев`ятку. 3:1

Каморанезі. Управо вгору 3:2

Гуїса. Низом, трохи правіше за воротаря. Буффон бере. 3:2

ді Натале. І Касильяс знову бере. Там же, де щойно Буффон. 3:2

Фабрегас. Розводить воротаря і м`яч по кутках. 4:2

Отже іспанці складуть 26 червня півфінальну пару Росії.

Нагадаємо, що перший півфінал Туреччина - Німеччина пройде на день раніше.