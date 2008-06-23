Євро-2008: зіграно останній чвертьфінал
Цього суперника Росія вже знає
Закінчився останній чвертьфінальний матч Євро-2008 Іспанія - Італія.
Іспанія - Італія: основний час 0:0, пенальті 4:2.
Основний і додатковий час пройшли за деякої переваги іспанців, але закінчилися без голів.
Пенальті.
Вілья. Вправо від воротаря. 1:0
Гроссо. Туди ж. Касільяс стрибав, але не дістав. 1:1
Касорола. Туди ж. Буффон знову в іншому кутку. 2:1
де Россі. Туди ж. Касільяс відбиває. 2:1
Сенна. Сильно в дев`ятку. 3:1
Каморанезі. Управо вгору 3:2
Гуїса. Низом, трохи правіше за воротаря. Буффон бере. 3:2
ді Натале. І Касильяс знову бере. Там же, де щойно Буффон. 3:2
Фабрегас. Розводить воротаря і м`яч по кутках. 4:2
Отже іспанці складуть 26 червня півфінальну пару Росії.
Нагадаємо, що перший півфінал Туреччина - Німеччина пройде на день раніше.