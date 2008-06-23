Португальці знайшли заміну Сколарі

Федерація футболу Португалії (FPF) запропонувала аргентинцеві Хосе Пекерману очолити національну команду цієї країни. 58-річний фахівець може змінити на посту головного тренера збірної Португалії бразильця Луїса Феліпе Сколарі, який пішов у лондонський "Челсі". Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Goal.com.

У травні 2008 року Пекерман залишив пост головного тренера мексиканського клубу "Депортіво" (Толука).

Більшу частину тренерської кар`єри Пекерман працював з молодіжною збірною Аргентини, яка під його керівництвом тричі вигравала чемпіонат світу, - в 1995, 1997 і 2001 роках.

У 2004 році Пекерман очолив збірну Аргентини. На чемпіонаті світу 2006 року його команда в 1/4 фіналу поступилася збірній Німеччини по пенальті.

Португальці на Євро-2008 вже після двох турів групового етапу забезпечили собі вихід в плей-офф, проте в 1/4 фіналу поступилися німцям з рахунком 2:3.