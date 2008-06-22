Зіграно перший тайм у матчі Іспанія - Італія

Рівна боротьба, скажімо так

Закінчився перший тайм в чвертьфінальному матчі Євро-2008 Іспанія - Італія Закінчився перший тайм в чвертьфінальному матчі Євро-2008 Іспанія - Італія Іспанія - Італія 0:0.

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