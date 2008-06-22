Зідан назвав свого кандидата на посаду тренера збірної Франції

Колишній капітан збірної Франції з футболу Зінеддін Зідан хотів би бачити новим головним тренером команди Дідьє Дешама (Didier Deschamps). За словами Зідана, нинішній наставник збірної Раймон Доменек повинен звільнити свою посаду після того, як французам не вдалося вийти до 1/4 фіналу чемпіонату Європи, повідомляє AFP.

Доменек, контракт якого з Федерацією футболу Франції (FFF) розрахований до 2010 року, поки що не подавав відставку. Проте угода з ним може бути розірвана - це питання вирішуватиметься 3 липня. Зідан вважає, що Доменека повинен замінити саме Дешам, оскільки він має всі якості, необхідні головному тренерові збірної Франції.

Що стосується роботи Доменека на Євро-2008, то Зідан визнав, що деякі рішення головного тренера були йому незрозумілі. "Іноді я був вельми роздратований, як і інші 60 мільйонів болільників збірної Франції. Проте я не хочу багато говорити про роботу Доменека, щоб не образити його", - сказав Зідан.

Дідьє Дешам, якому цього року виповниться 40 років, тривалий час був капітаном французької команди і виграв з нею чемпіонат світу 1998 року і Євро-2000. З 2001 по 2005 роки він тренував "Монако", а в сезоні-2006/07 керував "Ювентусом" і допоміг італійському клубові повернутися в серію А.

Лента.ру