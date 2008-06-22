Воротар збірної Туреччини стане польовим гравцем у півфіналі Євро-2008

Запасний воротар збірної Туреччини Толга Зенгін може взяти участь у півфінальному матчі Євро-2008 з Німеччиною 25 червня як польовий гравець. За словами головного тренера турок Фатіха Теріма, Зенгін може вийти на заміну і зіграти на позиції останнього захисника або центрфорварда. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Терім пояснив, що у нього майже немає можливості вибирати, оскільки в строю у збірної Туреччини залишилися лише 14 футболістів з 23 осіб, вказаних у заявці. Дев`ять гравців з різних причин не зіграють з німцями.

Так, капітан турок Ніхат Кахвечі одержав в матчі 1/4 фіналу з Хорватією (1:1, 3:1 в серії пенальті) травму паху. Через дискваліфікацію не зможуть зіграти голкіпер Волкан Демірель, захисник Емре Ашик, півзахисники Тунджай Санлі і Арда Туран.

Раніше захисник Емре Гюнгор вибув до кінця Євро-2008 через травму. Також через травми під великим питанням участь у півфіналі півзахисників Емре Белозоглу і Тумера Метіна, так само як і захисника Сервета Четіна.

За словами Теріма, збірна Туреччини вже показала, що здатна робити неможливе. Наставник додав, що вірить у свою команду.