Букмекери переглянули котирування на переможця Євро-2008

Після поразки збірної Голландії в чвертьфіналі Євро-2008 стало ще на одного фаворита турніру менше. Британські букмекери William Hill переглянули котирування на переможця чемпіонату. Незважаючи на дифірамби на адресу команди Хіддінка, британці не вважають її головним претендентом на "золото", віддаючи перевагу німцям. Ставки на них приймаються з розрахунку 13/8. Далі йде Іспанія - 10/3 і лише потім Росія - 4/1. Потім йдуть Італія - 9/2 і Туреччина - 11/1. Нагадаємо, що в неділю в останньому чвертьфіналі зустрічаються Іспанія і Італія.

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