Аль-Каїда готувала замах на Бекхема

Британська розвідувальна служба Mi6 розкрила замах на Девіда БЕКХЕМА та інших британських футболістів, який готувала «Аль-Каїда».

Як пише газета The Daily Star, терористи планували атаку на штучному острові Пальма-Джумейра в Дубаї, де Д.БЕКХЕМ та інші зірки британського футболу мають будинки.

МЗС Об`єднаних Арабських Еміратів підвищило рівень терористичної загрози із «загального» до «високого». Британське посольство в Дубаї також попередило туристів про високий рівень терористичної загрози, повідомляє "Газета.Ру". «Ми вважаємо, що терористи планують атаки в ОАЕ. Напади можуть бути безсистемними і відбутися в будь-який час, зокрема в місцях, де багато іммігрантів та іноземних туристів», - сказано в повідомленні Посольства Великої Британії.