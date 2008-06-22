Марко ван Бастен: росіяни заслужили на те, щоб перемогти

Головний тренер голландської збірної після вчорашнього матчу заявив, що суперник переміг абсолютно заслужено, оскільки просто грав краще.

"Росіяни заслужили на те, щоб перемогти. Вони грали набагато краще за нас, створювали моменти. Саме тому я можу жити з цим", - сказав після зустрічі Марко ван Бастен.

"На початку матчу ми мали декілька можливостей, але на жаль не змогли зробити все необхідне".

"Ми не тримали матч під контролем. Росія зробила це складним для нас. У нас також були фізичні проблеми. У кінцівці матчу сили моїх хлопців вже закінчувалися".

До цього поєдинку Нідерланди підходили у статусі мало не головного претендента на перемогу в турнірі, оскільки з величезною гідністю ця команда пройшла складну групу. Закінчення чемпіонату для голландської збірної цього вечора не чекав майже ніхто.

"Нам не пощастило ще і тому, що Ар’єн Роббен одержав травму на тренуванні і не міг взяти участі в цій грі. Ми були вимушені зробити три заміни в основний час матчу, і тому у нас були фізичні проблеми в овертаймі. Росія просто дійсно була сильніша за нас".

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Я поняття не маю, чому нам не можна було почати цю гру так само, як і всі інші на цьому турнірі, але моя команда виглядала дещо нервовою. У нас було дуже багато проблем з їх плеймейкером Аршавіним, який насправді зробив для нас матч дуже складним. Загалом, це був просто не наш день".

Також Марко ван Бастен прокоментував відхід зі збірної її багаторічного першого номера - Едвіна ван дер Сара.

"Його міжнародна кар`єра була прекрасною. І він дійсно заслужив того, щоб піти зі збірної з Кубком Європи в руках", - сказав наприкінці тренер голландців.

Football.ua