Марко ван Бастен: росіяни заслужили на те, щоб перемогти
Такого закінчення не чекав ніхто
|Ван Бастену залишається розвести руками. Фото АР
"Росіяни заслужили на те, щоб перемогти. Вони грали набагато краще за нас, створювали моменти. Саме тому я можу жити з цим", - сказав після зустрічі Марко ван Бастен.
"На початку матчу ми мали декілька можливостей, але на жаль не змогли зробити все необхідне".
|Ністелрою, певно, соромно... Фото АР
До цього поєдинку Нідерланди підходили у статусі мало не головного претендента на перемогу в турнірі, оскільки з величезною гідністю ця команда пройшла складну групу. Закінчення чемпіонату для голландської збірної цього вечора не чекав майже ніхто.
"Нам не пощастило ще і тому, що Ар’єн Роббен одержав травму на тренуванні і не міг взяти участі в цій грі. Ми були вимушені зробити три заміни в основний час матчу, і тому у нас були фізичні проблеми в овертаймі. Росія просто дійсно була сильніша за нас".
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|Андрій Аршавін. Фото АР
Також Марко ван Бастен прокоментував відхід зі збірної її багаторічного першого номера - Едвіна ван дер Сара.
"Його міжнародна кар`єра була прекрасною. І він дійсно заслужив того, щоб піти зі збірної з Кубком Європи в руках", - сказав наприкінці тренер голландців.