У Харкові пройшов всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті заслуженого тренера України Леоніда Дуная

23-24 січня 2016 року у Харкові пройшов всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 1999-2000 р.н., присвячений пам'яті майстра спорту, заслуженого тренера України Леоніда Олександровича Дуная

У щорічному турнірі пам'яті Леоніда Дуная взяли участь більше трьохсот спортсменів. Вони приїхали до Харкова з різних областей України та з-за кордону: Грузії, Молдови, Словаччини, Вірменії та Німеччини.

Головним спонсором змагань традиційно виступила фармацевтична компанія "Здоров'я". Її генеральний директор Олександр Доровський, який є віце-президентом Асоціації спортивної боротьби України, зазначив, що спорт потребує підтримки - «Ми постаралися зробити все, щоб турнір був яскравим і незабутнім. З кожним роком змагання проходять на ще більш високому рівні, адже до Харкова з'їжджаються молоді спортсмени для того, щоб показати своє вміння, проявити спортивний талант ».

«Хочу зазначити, що боротьба - це один з тих видів спорту, який виховує силу волі, духу, цілеспрямованість і мужність! Такі якості Леонід Дунай і розвивав у своїх учнях »- додав Олександр Доровський.

Урочиста частина змагань почалася з традиційного параду спортсменів і коли змагання були оголошені відкритими - пролунав гімн України. Потім всім присутнім був показаний сюжет про Леоніда Дуная. Їм пощастило побачити кадри, де Леонід Олександрович оточений своїми друзями та учнями.

Турнір організований Федерацією спортивної боротьби міста Харкова. Президент Федерації Євген Ручка напередодні боїв передав нагороду керівництву області за підтримку цих змагань, а також висловив подяку спонсорам і особисто Олександру Вікторовичу Доровському.

Михайло Черняк, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації зазначив, що є люди, які не байдужі до спорту і інвестують туди свої кошти, сили, час. «Тренерам подяка окрема, вони працюють не покладаючи рук, виховують молодь» - додав Михайло Черняк.

Переможців міжнародного турніру нагородили грамотами, медалями та грошовими призами. Перші місця у ваговій категорії 42 і 46 кг посіли вихованці харківського державного вищого училища спортивної культури №1 Олег Гайдар і Мухаммед Алієв. У фінал вийшов ще один харків'янин Денис Михнюк. Від Олександра Доровського вони отримали грошові премії.

Руслан Савлохов, головний тренер збірної команди України з вільної боротьби, задоволений молодими спортсменами, він впевнений, що хлопці гідно виступлять на майбутній Олімпіаді.

Серед почесних гостей на турнірі був присутній Ельбрус Тедеєв - президент Асоціації спортивної боротьби України. «Леонід Олександрович Дунай виховав не одне покоління великих спортсменів. Його учні ставали переможцями чемпіонатів Радянського Союзу, України, призерами європейських і світових першостей. Він виховав хороших людей, патріотів своєї країни. У подяку своєму вчителеві вихованці проводять цей турнір, який успішно проходить вже не перший рік »- підкреслив Ельбрус Тедеєв.