Мирослав Клозе і Лука Тоні уклали парі

Основний форвард збірної Німеччини з футболу Мирослав Клозе розповів, що він уклав парі з лідером атаки італійської команди Лукою Тоні. Парі виграє той нападаючий, на рахунку якого за підсумками Євро-2008 виявиться більше голів. Який приз одержить переможець, Клозе не уточнив, повідомляє Reuters.

У груповому турнірі чемпіонату Європи жодному з форвардів не вдалося забити жодного разу, але в матчі 1/4 фіналу Португалія - Німеччина (2:3) Клозе відкрив свій рахунок бомбардира, забивши другий м`яч у ворота португальців. Італійці проведуть свою гру першого раунду плей-офф 22 червня проти Іспанії.

За словами німецького нападаючого, нещодавно Тоні надіслав йому СМС, поскаржившись, що він поки не може порозумітися з своїм кращим другом - м`ячем. Тоні стверджує, що м`яч його не слухається і робить те, що хоче сам.

Лука Тоні і Мирослав Клозе - партнери за німецьким клубом "Баварія". Минулого сезону вони допомогли своїй команді виграти чемпіонат Німеччини, забивши в цьому турнірі 34 голи на двох: Тоні - 24 м`ячі, Клозе - 10.

Лента.ру