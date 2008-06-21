На матч з голландцями росіяни вийдуть мов лебеді
17:11, 21 червня 2008Спорт
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А голландці будуть помаранчевими
У матчі з голландцями футболісти збірної Росії зіграють в білій формі, повідомили організатори чемпіонату Європи.
Форма росіян буде цілковито білою - і футболки, і труси, і гетри. Тільки голкіпер російської збірної Ігор Акінфєєв вбереться в зелений воротарський светр, такого ж кольору гетри і чорні труси.
У голландців польові гравці будуть в традиційній помаранчевій формі, а воротар Едвін ван дер Сар - в чорній.
Росіяни на цьому турнірі грали в білій формі проти іспанців і поступилися з рахунком 1:4. А обидва переможні матчі (з греками і шведами) команда Гуса Хіддінка проводила в червоній формі, нагадує РІА "Новости".
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