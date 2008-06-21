На матч з голландцями росіяни вийдуть мов лебеді

У матчі з голландцями футболісти збірної Росії зіграють в білій формі, повідомили організатори чемпіонату Європи.

Форма росіян буде цілковито білою - і футболки, і труси, і гетри. Тільки голкіпер російської збірної Ігор Акінфєєв вбереться в зелений воротарський светр, такого ж кольору гетри і чорні труси.

У голландців польові гравці будуть в традиційній помаранчевій формі, а воротар Едвін ван дер Сар - в чорній.

Росіяни на цьому турнірі грали в білій формі проти іспанців і поступилися з рахунком 1:4. А обидва переможні матчі (з греками і шведами) команда Гуса Хіддінка проводила в червоній формі, нагадує РІА "Новости".