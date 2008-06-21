Туреччина відзначила вихід у півфінал 23 вогнепальними пораненнями

У Туреччині в результаті святкової стрілянини з приводу перемоги національної збірної над командою Хорватії в чвертьфіналі чемпіонату Європи 23 людей дістали вогнепальні поранення. З них 11 постраждали в Стамбулі, а решта 12, серед яких 10-річна дівчинка і літня жінка, - в інших містах країни, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

За даними статистики, щорік від "випадкових" куль в Туреччині гинуть близько 700 людей. За останні 10 років в результаті святкової стрілянини після футбольних матчів у Туреччині загинули близько 30 осіб.

Нагадаємо, що сьогодні вночі збірна Туреччини вийшла в півфінал чемпіонату Європи з футболу, обігравши хорватську команду. Основний і додатковий час закінчилися внічию 1:1, а в серії пенальті кращими виявилися турки - 3:1. У півфіналі Туреччина зіграє зі збірною Німеччини.