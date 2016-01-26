Українська гандболістка Манагарова отримає громадянство РФ в найближчі два-три місяці

Колишній гравець збірної України з гандболу, яка виступає за російський клуб "Ростов-Дон" Юлія Манагарова, через 2-3 місяці повинна отримати російське громадянство, зараз йде процес оформлення документів, повідомив агентству "Р-Спорт" президент Федерації гандболу Росії Сергій Шишкарьов.

Манагарова у складі збірної України виступала на чемпіонатах світу 2007 і 2009 років. За національну команду своєї країни вона провела 48 матчів і забила 193 м'яча. Гандболістка в даний час виступає за клуб "Ростов-Дон", в якому в минулому сезоні стала чемпіонкою Росії. Бажання отримати російське громадянство спортсменка висловила ще в кінці 2014 року.

Читайте також: Лідер гандбольної збірної Манагарова відмовилася виступати за Україну

"Манагарова прийняла рішення отримати російське громадянство за своєю ініціативою. Зараз йде процес по оформленню. Думаю, що за 2-3 місяці можна буде говорити про отримання документів. Все йде за встановленим порядком у відповідності з законодавством за участю уряду Росії", - сказав Шишкарьов.

На думку президента ФГР, в майбутньому Манагарова могла б виступати за збірну Росії: "згідно з правилами, якщо гравець переходить з однієї збірної в іншу, то повинен витримати трирічний "карантин", - зазначив співрозмовник агентства. - "Карантин" у Манагарової завершиться влітку 2017 року. Думаю, що тренери російської звернуть на неї увагу. Вона є одним з лідерів "Ростов-Дон", і її рівень відповідає збірної Росії. Але насамперед треба дочекатися закінчення "карантину".

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року російський паспорт отримала інша українська гандболістка Регіна Шимкуте.

У свою чергу, в складі чоловічої збірної Росії з гандболу на чемпіонаті Європи-2016, що наразі триває в Польщі, виступає українець Сергій Шельменко.