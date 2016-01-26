УЄФА не скасовував рішення про заборону на відвідування матчу "Динамо" - "Мансіті" вболівальниками - англійський журналіст

Журналіст Associated Press Джеймс Эллингворт заявив, що інформація про зняття УЄФА заборони на відвідування уболівальниками матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Манчестер Сіті" не відповідає дійсності, повідомляє Динамоманія з посиланням на запис репортера в Twitter.

"Українські ЗМІ повідомили, що УЄФА зніме дискваліфікацію зі стадіону "Динамо" в матчі з "Манчестер Сіті". Я звернувся в УЄФА, і мені сказали, що дана інформація не відповідає дійсності", - написав Эллингворт.

Раніше ряд українських ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що на матч будуть пускати глядачів, а офіційна інформація про це буде оприлюднено найближчим часом. Пізніше віце-президент "Динамо" Олексій Семененко заявив, що рішення з цього питання буде прийнято в лютому.

Як повідомляв УНІАН, дисциплінарний комітет УЄФА покарав "Динамо" проведенням двох домашніх матчів без глядачів в єврокубках і одним умовно, а також штрафом у розмірі €100 тисяч. Кияни понесли покарання за поведінку вболівальників клубу під час домашнього матчу групового етапу Ліги чемпіонів з лондонським "Челсі", який пройшов 20 жовтня 2015 року і завершився з рахунком 0:0. Зокрема, під час зустрічі фанати побили темношкірих уболівальників і влаштували масові заворушення. Умовне покарання набуде чинності, якщо повториться аналогічна ситуація протягом трьох років.

Пізніше в ФК "Динамо" повідомили, що подадуть апеляцію і будуть наполягати на скасуванні рішення про проведення другого матчу без глядачів. Перша гра без глядачів відбулася в рамках заключного туру групового етапу ЛЧ "Динамо" - "Маккабі" (Тель-Авів). Кияни виграли з рахунком 1:0 і вперше з сезону 1998/99 забезпечили собі участь в плей-офф ЛЧ.

Перший матч між "Динамо" і "Манчестер Сіті" заплановано на 24 лютого. Повторна гра пройде в Манчестері 15 березня.