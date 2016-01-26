Виборчком ФІФА затвердив п'ятьох кандидатів для участі в президентських виборах

Виборчий комітет ФІФА затвердив п'ять кандидатур для участі у виборах президента організації, повідомляє Чемпіонат з посиланням на AFP.

Це президент Азіатської конфедерації футболу шейх Салман Ібрагім Аль-Халіфа, генеральний секретар Союзу європейських футбольних асоціацій Джанні Інфантіно, принц Йорданії Алі Бін Аль-Хуссейн, колишній заступник генерального секретаря ФИФА Жером Шампань і колишній міністр житлового будівництва ПАР і соратник Нельсона Мандели Токіо Сексвале.

Вибори нового президента ФІФА відбудуться 26 лютого.

Як повідомляв УНІАН, найбільший в історії корупційний скандал навколо ФІФА розпочався 27 травня 2015 року, коли в Швейцарії було затримано ряд високопоставлених керівників ФІФА. На даний момент у скандалі вже замішані 41 фізичних і юридичних осіб, у тому числі багато колишні чиновники ФІФА, яким були пред'явлені звинувачення в скоєнні злочинів, пов'язаних з корупцією.

Незважаючи на скандал, Блаттер був переобраний президентом ФІФА на Конгресі організації 29 травня. Проте, вже через кілька днів, 2 червня оголосив про відставку зі свого поста.

21 грудня було оголошено про відсторонення Блаттера від футболу на 8 років. Через два дні, 23 грудня, він оголосив про те, що припиняє свою діяльність у світовому футболі. Також Блаттер заявляв про те, що останнім часом на нього чинився дуже велике психологічне тиск, а також про те, що його намагалися вбити.