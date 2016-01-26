Ф'юрі: "Хочу пройти Кличка, а потім нокаутувати Уайлдера"

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі вперше за багато часу похвалив свого колегу - чемпіона світу за версією WBC американця Деонтея Уайлдера, повідомляє Boxing news з посиланням на інтерв'ю спортмена Sky Sports.

"Я був дуже вражений його перемогою над Шпилькою. Його суперник був незручний і створив йому проблеми, але він, зрештою, зробив свою роботу. Він неймовірний боєць, і я думаю, що для мене це буде дуже хороша перемога, коли я його поб'ю", - зазначив Ф'юрі.

"Я з нетерпінням чекаю бою з Деонтеєм Уайлдером, я дуже хочу цього бою. Я хочу пройти Володимира, а потім нокаутувати Деонтея. Мене не цікавлять бої з мішками за кілька фунтів, я хочу битися тільки з кращими!", - вигукує британець.

"Бій з Уайлдером буде легко продати, адже є лише один варіант його закінчення - нокаут. Гарантую на мільйон відсотків! Це може бути він, а можу бути і я, але хто перший поцілить у суперника - той і переможе!", - сказав Ф'юрі.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2015 року Володимир Кличко програв бій за титул чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британцеві Тайсону Ф'юрі. Протягом тижня після поєдинку Кличко зажадав обов'язковий реванш від суперника, передбачений контрактом. Ф'юрі погодився на матч-реванш. Разом з тим, повернути всі свої титули Кличка не вдасться в майбутньому бою в будь-якому випадку. IBF позбавила Ф'юрі свого чемпіонського пояса, так як за правилами цієї організації боксер повинен був спочатку провести обов'язковий захист з претендентом за версією організації, а потім проводити матч-реванш з українцем.