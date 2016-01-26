Віце-президент клубу УПЛ "Сталь" підтвердив процес ліквідації клубу

Віце-президент футбольного клубу Прем'єр-ліги "Сталь" (Дніпродзержинськ) Богдан Наполов заявив про те, що в клубі триває процес ліквідації, повідомляє прес-служба ФК "Сталь".

"Відразу хочу відзначити, що в даний час у ФК "Сталь" проходить процес ліквідації. Футболістів ми не викликали з відпустки, оскільки в клубі немає грошей ні на житло, ні на харчування, ні на проведення зборів, тим більше за кордоном. З інтернету я дізнався, що наші футболісти поїхали на збори в Туреччину. Але я не знаю, хто їх туди повіз. Клуб цим питанням не займався, так як в клубі, повторюся, проходить процес ліквідації. Якщо хтось і повіз гравців на екскурсію, значить у когось багато зайвих грошей. Але футболісти повинні самі усвідомлювати, куди вони здавали трудові книжки і де вони влаштовувалися на роботу. Тому це справа кожного куди поїхати у вільний час, але ФК "Сталь" нікуди і нікого не надсилав", - зазначив Наполов.

Коментуючи інформацію про те, що турецькі збори відбуваються за ініціативою Вардана Ісраеляна, віце-президент зазначив: "Вардан Ісраелян на сьогоднішній день не є президентом клубу, про що нещодавно було повідомлено на офіційному сайті клубу і тут поставлена крапка".

Також, Наполов зазначив: "Я дзвонив заступнику директора Центру ліцензування ФФУ, відповідальної за атестацію футбольних клубів Сергію Задирану, але він порадив звернутися до генерального директора Прем'єр-ліги Петра Іванова. Петро Павлович у розмові зі мною сказав, що все буде тільки за законом. У Дніпродзержинську є один клуб і саме ОО ФК "Сталь" – повноправний учасник Прем'єр-ліги. Я є віце-президентом і працювати він буде тільки зі мною, інших клубів "Сталь" він не знає. Також Іванов зазначив, що в юридичній площині Прем'єр-ліга буде спілкуватися лише з представниками ФК "Сталь". До речі, після розмов з Задираном і Івановим я віддав вказівку надіслати офіційний лист у ФФУ та Прем'єр-лігу про те, що відбувається в клубі".

А говорячи про майбутнє гравців команди "Сталь", віце-президент заявив: "насправді добре, що їм влаштували екскурсію в Туреччину. Але їм треба влаштовувати своє футбольне життя. Якщо йде процес ліквідації клубу, то гравець отримує статус вільного агента і переходить туди, куди вважає за потрібне. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до футболістів: "вам необхідно найближчим часом приїхати в наш клуб за документами за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Пролетарська, 53, щоб отримати статус вільних агентів і забрати трудові книжки".

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що в Дніпродзержинську відбулися позачергові збори ГО ФК "Сталь" (Дніпродзержинськ), за підсумками якого було прийнято рішення про звільнення Вардана Ісраеляна з посади президента дніпродзержинського клубу і виключення з членів Клубу. Крім того, постанова загальних зборів об'єднання громадян – громадської організації "Футбольний клуб "Сталь" (Дніпродзержинськ) зазначено: "збори залишає в силі своє рішення від 29.12.2015 року про припинення діяльності Клубу".

Раніше про припинення існування оголосив ще один клуб УПЛ - "Металург" (Запоріжжя). Всього, з урахуванням "Сталі" і "Металурга" в нинішньому чемпіонаті Прем'єр-ліги бере участь 14 команд.