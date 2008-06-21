Як підготувати залізницю до чемпіонату Європи з футболу

Робоча група при Міністерстві транспорту і зв`язку з питань підготовки до Євро-2012 розглянула концепцію розвитку приміського і міжміського залізничного сполучення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, чергове засідання групи відбулося 19 червня під головуванням заступника міністра Вадима ГУРЖОСА, в ньому взяли участь представники Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Міністерства культури і туризму України, Київської міської державної адміністрації, Державного департаменту з питань зв`язку та інформатизації та інші.

На засіданні була обговорена концепція підготовки залізниць до проведення Євро-2012. Першочерговими завданнями визначені оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів за рахунок придбання нових вагонів і локомотивів, на що необхідно передбачити фінансування з державного бюджету; задоволення потреб у перевезеннях пасажирів на регулярних сполученнях, а також придбання рухомого складу для додаткових поїздів.

Також на засіданні проаналізували стан підготовки транспортно-дорожньої інфраструктури Києва до Євро-2012, а саме: стан будівництва і реконструкції ліній метрополітену, розробку схеми розташування автобусних і автомобільних стоянок.

На наступному засіданні прийнято рішення розглянути питання підготовки автомобільних доріг до чемпіонату, зокрема, підходів до резервних аеропортів, а також автомобільних доріг, які з’єднують резервні та основні аеропорти.