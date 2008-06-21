Євро-2008: зіграно другий чвертьфінал

Завершився другий чвертьфінальний матч Євро-2008 Хорватія - Туреччина.

Хорватія - Туреччина: основний час 1:1 (Класніч 118, Шентюрк 120), пенальті 1:3.

Два тайми основного часу пройшли практично в рівній боротьбі і завершилися без голів. Класніч під завісу додаткового часу відкрив рахунок, але турки використали свій супер шанс - Шентюрк зрівняв рахунок на останніх секундах.

Пенальті.

Модріч б`є. М`яч летить повз ворота. 1:1

Туран - м`яч проскакує під руками Плетікоси 1:2

Срна забиває 2:2

Шентюрк не промахується. Турки попереду 2:3

Ракітіч не забиває 2:3

Алтинтоп - без варіантів 2:4

Петріч б`є. Рушту відбиває. 2:4

Отже турки складуть півфінальну пару Німеччині, матч відбудеться 25 червня.

Завтра відбудеться ще один матч 1/4 фіналу Нідерланди - Росія.

22 червня - останній чвертьфінал. Грають Іспанія і Італія.