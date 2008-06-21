У Криму встановлять пам’ятник тренеру збірної Росії з футболу

Росіян, власників одного з пансіонатів на південному березі Криму, так вразила перемога збірної Росії над шведами, що вони вирішили встановити пам’ятник тренеру росія Гуусу Хіддінку.

Як передає Новий канал, скульпторові Євгену Яблонському на виконання замовлення дали рекордно малий термін - дві доби. Гіпсовий пам’ятник тренеру має стояти в пансіонаті сьогодні, коли росіяни гратимуть у чвертьфіналі. Наразі готова пластилінова модель. Аби зробити гіпсову у натуральну величину, каже митець, доведеться безупинно працювати до ранку. Євген Яблонський, скульптор: “ Вперше в житті таке замовлення, яке можна за термінами занести в книгу Гіннеса. Вболіваємо за Росію, вболівати за Україну вже сил немає.”