Португальці звинувачують "Челсі" у своїй поразці на Євро-2008

Керівництво збірної Португалії виразило незадоволеніння вчинком лондонського "Челсі", який назвав Луїса Феліпе Сколарі своїм новим тренером до закінчення Євро-2008.

Нагадаємо, що поки португальська збірна билася на полях Австрії і Швейцарії, "Челсі" офіційно представив Сколарі як нового головного тренера.

Було оголошено, що свою роботу на "Стемфорд Бридж" Сколарі почне лише 1 липня. Втім, збірна Португалії не затрималася на Чемпіонаті Європи, поступившись у чвертьфіналі Німеччини з рахунком 2:3.

Президент федерації футболу Португалії Жілберто Мадайл виразив незадоволення тим, що "Челсі" ніяк не попередив про свій намір оголосити ім`я тренера. На думку Мадайла не варто було заявляти про це призначення в той момент, коли Сколарі працював з іншою командою.

"Це був не кращий момент, коли варто було оголошувати про призначення Сколарі. Я знаю, що Сколарі нічого не міг з цим поробити. Я був здивований - ні, не призначенням, оскільки вважаю його відмінним тренером, а тим часом, коли це було повідомлено".

"Я вважаю, що "Челсі" повинен був заздалегідь порадитися з нами, щоб ми могли вибрати інший час. Федерація не одержала ніякої звістки від англійського клубу".

"Ми намагалися утримати Сколарі. Проте, я відчуваю, що Сколарі дуже хоче використати цей шанс. Навіть якщо б ми знайшли спонсорів, наша пропозиція була б далекою від умов "Челсі", - додав Мадайл.

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