Українець Ельянов замикає десятку найсильніших на шаховому супертурнірі у Вейк-ан-Зеє

На шаховому супертурнірі у Вейк-ан-Зеє (Голландія) український гросмейстер Павло Ельянов після 8-ми турів займає 10-е місце в турнірній таблиці, набравши 4 очки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зокрема, у 8-му турі, що відбувся напередодні, українець зіграв внічию з Майклом Адамсом з Великобританії. Варто відзначити, що Ельянов в цій партії грав чорними.

Всього ж у 8-ми турах він здобув 2 перемоги (над Шахріяром Мамедьяровим з Азербайджану і Люком ван Веллі з Нідерландів), 4 партії звів внічию та 2 - програв.

Лідирує в турнірній таблиці Магнус Карлсен (Норвегія), у якого 5,5 очка. У Фабіано Каруана (США) 5 балів, в Уеслі Со (США) - 4,5 бала.

У супертурнірі у Вейк-ан-Зеє беруть участь 14 гросмейстерів, які змагаються за системою в одне коло - по 13 партій. У понеділок на турнірі вихідний день. Партії 9-го туру відбудуться у вівторок, 26 січня.

Один з найпрестижніших шахових супертурнірів проходить в цьому році з 15 по 31 січня.