Український шпажист Нікішин завоював срібну медаль етапу Кубка світу з фехтування

Українець Богдан Нікішин завоював срібну нагороду на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах в німецькому місті Хайденхайм, повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України.

На попередніх стадіях турніру Нікішин обіграв таких титулованих суперників як 11-й номер світового рейтингу швейцарець Фабіан Каутер (15:11), 5-й номер світової класифікації угорець Габор Бошко (15:9) і 2-й номер світової класифікації швейцарець Макс Хейнзер (15:9).

У півфіналі Богдан здобув перемогу над росіянином Антоном Авдєєвим (15:8), який у свою чергу раніше обіграв дворазового чемпіона світу в індивідуальних змаганнях естонця Миколи Новосьолова. А ось в золотому матчі Нікішин одним уколом поступився французу Готьє Грюмье − 14:15. Бронзу розділили Авдєєв і ще один француз Жан-Мішель Люсенай.

У командному турнірі збірна України завоювала четверте місце. Чемпіони світу 2015 року Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Дмитро Карюченко і Максим Хворост в 1/16 фіналу обіграли Білорусію (42:20), в 1/8 фіналу виграли у Ізраїлю (37:30), а в чвертьфіналі - в Угорщини (45:40). У півфіналі українці поступилися Італії (28:30) і в бою за бронзу не впоралися зі Швейцарією (29:45).

Тим не менш, зараз наші шпажисти впевнено рухаються до завоювання командної олімпійської ліцензії. На даний момент збірна України займає 2-е місце у світовій класифікації, однак попереду ще один турнір – етап Кубка світу у Ванкувері в середині лютого. Саме після цього етапу й стануть відомі ті команди, які вибороли ліцензії у чоловічій шпазі.