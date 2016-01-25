Українські дзюдоїсти здобули дві медалі на турнірі серії Гран-Прі на Кубі
14:40, 25 січня 2016Спорт
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На рахунку наших спортсменів золото та бронза.
Артем Блошенко виграв усі сутички в Гавані / intjudo.eu
В Гавані (Куба) завершився турнір серії Гран-Прі з дзюдо, де спортсмени збірної України двічі підіймалися на п'єдестал пошани, повідомляє прес-служба НОК України.
У ваговій категорії -100 кг український дзюдоїст Артем Блошенко не залишив жодних шансів суперникам та приніс до скарбнички збірної України медаль найвищого ґатунку. У фіналі він був сильнішим за Карла Річарда Фрея з Німеччини.
У дівчат бронзову нагороду здобула Світлана Ярьомка у ваговій категорії +78 кг.
Наступний етап Гран-прі 2016 відбудеться 19-21 лютого в Дюсельдорфі (Німеччина).
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