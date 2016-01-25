Шевченко погодився увійти в тренерський штаб футбольної збірної України

Андрій Шевченко отримав пропозицію від Федерації футболу України та головного тренера національної збірної Михайла Фоменка почати тренерську кар'єру в збірній України і після деяких роздумів дав згоду увійти в штаб головної команди країни, повідомляє MatchDay.

Ще за підсумками відбіркового циклу Євро-2016 Фоменко анонсував зміни у своєму тренерському штабі. Обговорювалося, що пропозицію стати одним з його помічників отримав 39-річний Андрій Шевченко, який не так давно став дипломованим спеціалістом, однак поки ще не починав практичну тренерську діяльність.

До речі, під час обговорення нового контракту між ФФУ і Михайлом Фоменком, одним з пунктів значилося питання можливих змін у тренерському штабі. Сам Михайло Фоменко також позитивно висловлювався про ініціативу запрошення Шевченка.

Очікується, що офіційно про входження 39-річного Шевченка в тренерський штаб збірної України, яка наступного літа прийме участь у чемпіонаті Європи у Франції, оголосять найближчим часом, або ж на наступному Виконкомі ФФУ. До цього часу також стане відома доля в тренерському штабі Олександра Заварова, який нібито повинен був поступитися місцем у збірній Шевченко.

27 липня 2012 року екс-гравець «Динамо», «Мілана» і «Челсі», який зіграв 111 поєдинків у синьо-жовтій футболці, оголосив про завершення спортивної кар'єри. У тому ж році, перед призначенням Михайла Фоменка на посаду головного тренера збірної, Шевченко вже отримував пропозицію очолити національну команду від президента ФФУ Анатолія Конькова, але тоді відмовився від цієї пропозиції, заявивши про бажання в майбутньому стати тренером, вступивши на тренерські курси і згодом отримавши ліцензію PRO.